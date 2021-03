De vijfde in de rij! Dimitrios Grammozis is de nieuwe coach van Schalke 04 en Benito Raman

Schalke 04, de rode lantaarn in de Bundesliga, heeft Dimitrios Grammozis (42) aangesteld als coach. De in Duitsland geboren Griek is al de vijfde T1 van het seizoen voor de traditieclub uit Gelsenkirchen.

Grammozis zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022, twee dagen nadat Christian Gross op de keien werd gezet na een 5-1 nederlaag tegen VfB Stuttgart. Bij de club van Benito Raman stonden eerder dit seizoen David Wagner, Manuel Baum en Huub Stevens aan het roer.

De nieuwe Schalke-coach heeft niet veel ervaring. In het seizoen 2019-20 trainde hij Darmstadt. Als speler verdedigde Grammozis de kleuren van onder meer Hamburg, Kaiserslautern en Keulen. Schalke 04 staat met 9 punten uit 23 duels op de laatste plaats in de Bundesliga. Ze zijn negen punten verwijderd van een veilige plaats, met nog elf speeldagen voor de boeg. Vrijdag speelt Schalke 04 gastheer voor Mainz, dat met acht punten meer op de voorlaatste plaats staat.

Naast Gross werden zondag ook technisch directeur Jochen Schneider, assistent Rainer Widmayer, teammanager Sascha Riether en conditie- en fysiektrainer Werner Leuthardt ontslagen.

