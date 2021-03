Tineke den Dulk in het Belgische schaatspak. — © Serge Minten

WK in Dordrecht

Vrijdag begint in Dordrecht het WK shorttrack, met de Nederlandse Tineke den Dulk voor het eerst in de Belgische kleuren. De 23-jarige Friese woont en traint al een jaar in Hasselt en wil als Belgische naar de Winterspelen.