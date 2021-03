Kafka in Italië: spelers Lazio wachten op tegenstander die niet mag reizen, bond weigert af te gelasten

Het duel tussen Lazio en Torino in de Serie A is dinsdagavond niet van start gegaan. De bezoekers uit Turijn zijn niet afgereisd naar Rome omdat ze van de lokale gezondheidsinstanties in quarantaine zijn geplaatst en niet naar de hoofdstad van Italië mochten afreizen nadat acht spelers positief hadden getest op de Britse variant van het coronavirus.

Ook de scheidsrechters keurden het terrein. — © EPA-EFE

De Italiaanse Serie A weigert echter het duel uit te stellen, waarop Lazio een team naar de aftrap had gestuurd. Daar wachten de spelers van Lazio nu tot de wedstrijd definitief wordt afgelast en de thuisploeg een reglementaire 3-0 overwinning krijgt, een beslissing waartegen Torino dan weer in beroep zal gaan.

De Italiaanse profliga weigerde eerder dit seizoen het duel tussen Juventus en Napoli uit te stellen, ondanks een reeks coronabesmettingen bij de ploeg uit Napels. Juventus kreeg een 3-0-overwinning, maar Napoli ging in beroep daartegen en kreeg gelijk van het Italiaans Olympisch Comité.

(belga)