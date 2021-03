Gynaecoloog ZOL: “Wie zwanger wil worden of zwanger is moet zich zeker laten vaccineren”. — © TV Limburg

Genk

Wie zwanger wilt geraken, laat zich nochtans beter wél vaccineren. Dat zegt gynaecoloog Van Holsbeke van Ziekenhuis Oost-Limburg. Er is geen risico op verminderde vruchtbaarheid. En het is ook beter om beschermd te zijn tegen het coronavirus tijdens een eventuele zwangerschap. Want wie besmet raakt met COVID-19 tijdens de zwangerschap heeft meer kans op complicaties. Gynaecologen roepen daarom vrouwen met een zwangerschapswens en vrouwen die al zwanger zijn, op om zich zeker te laten vaccineren.