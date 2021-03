Sint-Truiden

Breng eens een bezoek aan je buren. Dat kan wonderen verrichten volgens Truiens schepen van eenzaamheid Pascal Monette. Hij merkt dat de eenzaamheid in Sint-Truiden enorm toegenomen is tijdens corona. Maar dat geldt voor de hele provincie. Negen op de tien burgemeester voelt dat de eenzaamheid bij hun inwoners is toegenomen tijdens de coronacrisis. En daar kunnen we volgens Monette zelf iets aan veranderen.