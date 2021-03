Wereldgehoordag: minister Zuhal Demir roept op om gehoorbescherming te dragen op luidruchtige plaatsen

Morgen is het Wereldgehoordag. Laat regelmatig je gehoor controleren en draag gehoorbescherming, zoals oordopjes, bij evenementen of op luidruchtige plaatsen. Dat is de oproep van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Plannen om de geluidsnormen te verstrengen, heeft de minister niet. Ze denkt er wel aan om het dragen van geluidsbescherming te verplichten bij kinderen. Demir liet vandaag - op haar verjaardag nota bene - haar oren testen bij Cochlear in Mechelen, wereldleider in cochleaire implantaten.