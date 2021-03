Directeur Ter Heide: “Wij zijn voor verplichte coronaprik voor zorgverleners en bewoners”

Genk

Zorgverleners en bewoners van zorginstellingen zouden verplicht moeten worden om een coronavaccin te laten zetten. Dat is de mening van Paul Geypen, directeur van zorginstelling Ter Heide in Limburg. Hij vindt dat er over het thema gesproken moet worden, en zegt dat een vaccin laten zetten een teken van verantwoordelijkheidszin en solidariteit is. In zijn zorginstelling voor mensen met een beperking kregen vanmorgen de eerste bewoners alvast een eerste prik met het coronavaccin.