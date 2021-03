Stijn Desmet over WK shorttrack zonder publiek en Aziaten: “Minder kandidaten voor finale, maar het blijft knokken”

Stijn Desmet beseft dat de wereldkampioenschappen shorttrack, die dit weekeinde in Dordrecht worden gehouden, anders zijn dan anders. Geen Zuid-Koreanen en geen publiek. “Er zullen minder kandidaten voor de finales zijn, maar het blijft knokken”, zegt Desmet.

De afwezigheid van toonaangevende Aziatische landen als Zuid-Korea en China heeft drastische gevolgen voor het toernooi. Bij de laatste wereldtitelstrijd, twee jaar geleden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, behaalden Zuid-Koreanen twaalf van de dertig medailles, China vier.

Bij de mannen domineerden de Koreanen door alle vijf gouden plakken naar huis mee te nemen. Vorig jaar was het wereldkampioenschap, voorzien in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, één van de eerste schaatstoernooien die vanwege de coronapandemie werden geschrapt.

Rond de piste van de Sportboulevard zullen de tribunes vrijdag, zaterdag en zondag leeg blijven. Niettemin wil toernooidirecteur Cees Juffermans “knallen met geluid en licht”, om de televisiekijkers een paar opwindende uren te bieden. De ijshal ziet er uit als een tv-studio.

Desmet is tevreden over de kwaliteit van het ijs. Dat hij de afgelopen weken alleen heeft kunnen trainen en geen wedstrijdritme heeft kunnen opdoen, hindert hem wel. “Het is nu moeilijk te bepalen waar je staat.” Na afloop van de Europese kampioenschappen in Gdansk, zes weken geleden, zaten broer en zus Stijn en Hanne Desmet in gezelschap van de Nederlandse ploeg vijf dagen op de fiets op Tenerife. “Daar ben ik heel goed van teruggekomen?, zegt hij.

In Dordrecht heeft Desmet wat goed te maken, want in Gdansk was het misgegaan. Zevende op de 1.500 meter, achtste op de 1.000 meter, in het totaalklassement twaalfde. In de aanloop naar dat toernooi was over medailles gesproken. “Foute beslissingen, geen snelheid, een zware tegenvaller”, zegt hij nu. Bondscoach Pieter Gysel nam de kwalificatie ‘ondermaats’ in de mond.

België verschijnt bij de WK met vier schaatsers aan de start. Naast Stijn en Hanne Desmet en Rino Vanhooren is er met Tineke den Dulk een kersverse Belgische. Den Dulk is een Nederlandse shorttracker die sinds ruim een jaar in Hasselt woont en vorige maand groen licht kreeg om voor haar nieuwe vaderland uit te komen. Twee jaar geleden maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg, die ook in Dordrecht maar toen met fel meelevend publiek, de Europese titel won. (belga)