Geetbets

In de Dorpsstraat zijn dinsdag rond 7 uur twee auto’s bij een botsing betrokken geraakt. Eén van de bestuurders, een dertiger uit Geetbets, was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. tb