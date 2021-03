Ex-speler Julien Gorius: “Met KRC Genk de grootste affiniteit? Dan zeg ik toch Malinwa”

KRC Genk - KV Mechelen

Voor een kwartfinale in de beker tussen zijn ex-clubs Genk en KV Mechelen gaat Julien Gorius (35) donderdagavond graag even zitten. De Fransman voetbalde van 2008 tot 2012 Achter de Kazerne en trok vervolgens voor drieënhalf jaar naar Limburg. “Bij Genk proefde ik van Europees voetbal, en pakte ik mijn eerste trofee, maar bij Mechelen ontwikkelde ik me als voetballer en als mens.”