Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: “54.000 vaccins in de koelkast”

Er circuleren bijna dagelijks cijfers over het aantal vaccins dat in stock wordt gehouden, die niet altijd even correct zijn. Daarom denkt Beke eraan een teller online te plaatsen over het aantal dosissen in de koelkast.

Tot op vandaag zijn er, volgens de cijfers van geneesmiddelenagentschap FAGG, 713.040 vaccins geleverd aan Vlaanderen. Daarvan zijn er 529.156 geplaatst. Het verschil bedraagt 183.884 dosissen, waarvan er 129.489 zijn geprogrammeerd voor deze week. Het aantal dosissen dat voor langere tijd in de koelkast zit, met het oog op een tweede prik, bedraagt dus 54.395.