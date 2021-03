Minister Frank Vandenbroucke noemt stijgende cijfers “zorgwekkend”, maar “dynamiek nog niet duidelijk”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) noemt de stijgende aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de diensten intensieve zorgen “zorgwekkende vaststellingen”. Toch is het nog te vroeg om te spreken van een duidelijke derde golf. “We proberen met het oog op het Overlegcomité van vrijdag zo goed mogelijk inzicht te krijgen in welke dynamiek nu eigenlijk bezig is”, zei hij dinsdag in de Kamer.

De federale en deelstaatregeringen zouden zich eigenlijk vorige week vrijdag buigen over een tijdspad richting versoepelingen. Maar een plotse stijging in de coronacijfers, en dan vooral een onverwacht forse toename van patiënten in de ziekenhuizen, staken daar op het laatste moment nog een stokje voor: premier Alexander De Croo en de ministers-presidenten kochten zichzelf een week tijd om te bekijken of er sprake is van een tijdelijke en beperkte opflakkering, of van een heuse derde golf.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Dat zei hij dinsdagmiddag tijdens de Commissie Volksgezondheid van de Kamer, waar hij maar liefst 108 vragen van Kamerleden moest beantwoorden. “De stijging wat betreft de ziekenhuisopnames en op de diensten intensieve zorgen, dat zijn zorgwekkende vaststellingen”, zei hij. “Maar ik wil niet vooruitlopen op de ontwikkeling van de komende dagen: dat is nog niet helemaal duidelijk.” Volgens Vandenbroucke proberen de regeringen tegen het Overlegcomité van vrijdag “zo goed mogelijk inzicht te krijgen in welke dynamiek nu eigenlijk bezig is.”

De vicepremier pleitte er wel voor om bij versoepelingen eerst aan de jongeren te denken. “Zaken die belangrijk zijn voor de jeugd moeten de allereerste aandacht wegdragen.” Daarnaast hebben de regeringen ook aandacht voor mentaal welzijn, benadrukte hij. Deze week wil Vandenbroucke op federaal niveau bekijken welke maatregelen daar op korte termijn soelaas kunnen brengen, zowel voor jongeren als voor ouderen.

Nieuwe strategie voor AstraZeneca-vaccins

Vandenbroucke bevestigde ook dat de Belgische vaccinatiestrategie zal veranderen als blijkt dat het AstraZeneca-vaccin ook werkt voor 55-plussers. De Hoge Gezondheidsraad formuleerde dinsdag al een advies in die richting. De verschillende ministers van Volksgezondheid zullen daarover dinsdagavond samenzitten, verwacht wordt dat het advies daar goedgekeurd zal worden.

De beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet bij ouderen toe te dienen, werd enkele weken geleden genomen omdat er toen niet genoeg data waren over de werkzaamheid van het vaccin. Maar ondertussen blijkt uit de resultaten van de vaccinatiecampagnes in het Verenigd Koninkrijk en Israël dat het vaccin ook voor ouderen perfect werkt.

“Geen voorstander van verplichte vaccinatie”

Vandenbroucke maakte ook duidelijk dat hij geen voorstander is van verplichte vaccinatie tegen Covid-19. “Ik denk dat dat zeer moeilijk ligt, en dat dat ons probleem niet oplost.” De vicepremier ziet meer heil in overtuiging. “We begrijpen dat mensen soms twijfelen, maar we moeten rekenen op de feiten. Het is overduidelijk dat de vaccins werken, dat mensen beschermd worden tegen ziekenhuisopname.”

Nu de vaccinatiecampagne al enkele weken loopt blijkt dat niet iedereen even enthousiast is om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Vooral in Brussel en Wallonië is dat het geval, ook bij verzorgend personeel in de woon-zorgcentra. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij zorgkoepel Zorgnet-Icuro, brak daarom maandag een lans voor verplichtte vaccinatie voor het zorgpersoneel.