Olga Leyers ontwerpt collectie voor ZEB

Er ligt binnenkort een nieuwe BV-collectie in de rekken bij de Belgische modeketen ZEB. Presentatrice Olga Leyers heeft haar stijl vertaald naar een levendige lijn, zo staat in een persbericht.

Olga’s collectie moet een knipoog zijn naar haar levenslust. Dat resulteert in stuks in felle kleuren met invloeden uit verschillende decennia. Zowel de jaren zestig, zeventig, tachtig, negentig als de beginjaren van het nieuwe millennium en haar idolen uit deze periodes dienden als inspiratiebron voor de kleding.

Volgens het persbericht was kleding ontwerpen al even een droom van de brunette, die onder meer bekend staat om haar eclectische stijl. De eerste collectie van de jongste Leyers-zus is vanaf donderdag 11 maart te koop in de alle winkels en op de website van de keten.