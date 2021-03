Raad van State verwerpt rechtszaak van tweedeverblijvers tegen reisverbod

Op 22 februari kondigde Tweres aan naar de Raad van State te zullen stappen. Samen met de vereniging traden in de procedure ook vier eigenaars op die volgens Tweres de noodzaak om snel naar hun verblijf in het buitenland te moeten gaan, konden aantonen. De Raad van State oordeelt echter dat de verzoekende partijen “niet met voldoende precieze en nauwkeurige gegevens” de urgentie aantonen die noodzakelijk is voor een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Daarom handhaaft de Raad het verbod. Vorige week verwierp de Raad van State ook al een andere vordering tot schorsing, die werd ingediend dor een eigenares van een tweede verblijf.

In een eerste reactie zegt Tweres “ontgoocheld” te zijn over het arrest. “Het is zeer kras dat de situaties die we hebben voorgelegd, zoals sneeuwschade aan een grote olijfboomgaard in Griekenland of een steunmuur die het dreigt te begeven door zware regenval in Frankrijk, niet als een dringende noodzaak worden gezien”, zegt Jos Dumortier, bestuurslid van Tweres. De vzw hoopt nu dat het Overlegcomité dat vrijdag de koppen opnieuw bijeensteekt een uitzondering in het reisverbod zal maken voor tweedeverblijvers, zoals nu al het geval is voor een dringend herstel aan voertuigen of het voederen van dieren.

Eind januari besloten de regeringen binnen het Overlegcomité dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Het verbod, dat ook van toepassing is voor mensen die naar hun tweede verblijf willen, werd daarna verlengd tot 1 april.