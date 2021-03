“Het is absoluut onmogelijk om onze laatste twee kerncentrales in 2025 te sluiten als we onze ambities inzake energietransitie, toegankelijke energie voor burgers en ondernemingen, en leveringszekerheid zonder invoer van energie willen waarmaken.” Dat stelde Waals minister van Economie Willy Borsus dinsdag in het Waals Parlement.