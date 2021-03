© Frontiers in Marine Science/UCL

Louvain-la-Neuve

Met de hulp van onderzoekers van de universiteit van Louvain-La-Neuve zijn in de diepzee voor Nieuw-Zeeland drie lichtgevende haaien ontdekt. Bioluminescentie of het uitstralen van licht door onder mee vissen komt vaker voor, maar nu is het voor het eerst vastgesteld bij een haai van 1.80 meter groot.