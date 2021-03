Skydiver vraagt zijn vriendin ten huwelijk tijdens sprong en schuwt daarbij de risico’s niet

Een huwelijksaanzoek op enkele kilometers hoogte? Het schrok Rahim Hajir in de Amerikaanse staat Idaho duidelijk niet af. Terwijl hij samen met zijn vriendin Kaitlyn Roule uit een vliegtuig sprong, hield hij constant een trouwring tussen zijn tanden geklemd. Tot grote verbazing bij Kaitlyn, die nadien haar jawoord gaf.

Rahim speelde sinds vorige week met het idee om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. De skydiver had bovendien een plan B in gedachten voor het geval de ring uit zijn mond zou vallen: in zijn pak had hij ook nog een tweede ring zitten.

bekijk ook

Waaghals steekt eigen parachute in brand met welgemikt schot

Paraglider neemt het woord luchtmatras letterlijk en bevestigt zijn bed aan een parachute

(kmlo)