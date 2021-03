COLUMN SHANNA WOUTERS: Met Liefde Gepoetst!

De eerste zonnestralen verwarmden ons huis. Maar ikzelf was eerder een donderwolk. De lentekriebels gingen totaal aan me voorbij. Normaal was ik al volop buiten bezig met het klaarmaken van mijn terrasje. Nu zat ik binnen op mijn achterwerk rond te schuifelen om alle hoekjes en kantjes te poetsen. Niet dat ik te lui noch te mooi ben om mijn huis zelf te onderhouden, maar ik kan nu eenmaal niet overal bij. Moeder en dochter rekenen al enige tijd op thuishulp die, in tegenstelling tot de klassieke dienstencheques, specifiek helpen bij zorgbehoevende personen.Tot een van de twee vaste huishoudhulpen ziek werd. De vervanghulp poetste 'met liefde'. Alleen vond ze stofvegen en de vloer doen in 4 uur tijd te veel gevraagd, sprak ik Chinees als ik vroeg de kasten en het aanrecht af te wassen in plaats van alleen de klinken. Het hele huis leek in een paar weken uit zijn ritme te zijn. Spinnenwebben, vuil en stof stapelden zich op in voor mij onbereikbare plaatsen. Dat een stoel een boven- en onderzijde heeft, was blijkbaar ook een raar gegeven. Schade werd verzwegen of ontkend, dekentjes binnenstebuiten gedraaid, zo leken ze op het eerste gezicht toch proper? Moeke noch ik mochten niet te veel zeggen want dan kregen we een mooi antwoord: “Als wij moeilijk gingen doen, ging er moeilijk terug gedaan worden". Gelukkig viel de toestand in de kasten nog mee, met uitzondering van de kast met het poetsgerief, die was vuil achtergelaten.Uiteindelijk ben je genoodzaakt om wanneer geen constructief gesprek meer mogelijk is, naar het diensthoofd te bellen. Er zou andere hulp komen. Ondertussen wilden Moeke en ik niet in de vuiligheid blijven zitten, of nieuwe mensen hier de rotzooi laten opkuisen. Dus begonnen we zelf. Ik zag Moeke enorm afzien en het bezorgde ook mij slapeloze nachten. Het leek alsof mijn lichaam verkrampt nog verder poetste terwijl ik al neerlag. Tanden bijten, gelukkig heb ik nog geen vals gebit, dus kan ik het niet stuk bijten!Wanneer ik eens luister in mijn naaste omgeving ben ik niet alleen met deze problematiek. Velen hebben al een dozijn of meer hygiënische assistentes versleten. Al dan niet met dienstencheques. Vaak wegens ziekte, vervangingen die mank liepen en miscommunicatie met de bureaus. Het was een opluchting dat ik niet alleen was met mijn verhaal. Ergens vind ik het hartstikke jammer voor de 'goede' hulpen. Ik geloof echt dat er zijn die wel met fierheid kiezen om anderen te helpen. Dus hoop ik maar dat we snel weer mensen hebben met het hart en de handen op de juiste plaats.Hoe dan ook we moesten erdoor. Al hadden we stiekem ook wel wat hulp. Helemaal coronaproof. Tijdens het stofzuigen van de hondenmanden ontdekte ik ineens beweging in de stapel, voor ik het wist werd ik bedolven onder vier pootjes en een hoop liefde van één van mijn allerliefste viervoeters. Dan ben je toch ineens weer Happy! Och, het huis blonk na 6 dagen poetsen en elke zonnestraal weerkaatste op de keukenkasten, deuren en vloer. De badkamer was weer steriel, alles was lekker fris, alleen wij een beetje krommer. De donderwolk loste langzaam op, onder andere dankzij die kleine momentjes van dankbaarheid met de honden, die toveren meteen een glimlach op je gezicht. En ja, het is met echte liefde gepoetst, veel liefde zelfs, maar bovenal met ijver, vlijt, water en zeep!