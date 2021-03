De grootaandeelhouders van Melexis verenigd in Xtrion, hebben dinsdag aangekondigd dat ze hun belang in het bedrijf willen afbouwen van 53,6 procent tot 50 procent plus één aandeel. Ze verkopen dus 1.444.398 bestaande aandelen van Melexis, zo blijkt uit een mededeling. Het persbericht kwam er nadat de handel in het aandeel werd geschorst.