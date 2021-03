De werkloosheid in onze provincie lijkt de stagneren. Vandaag telt onze provincie 24.582 niet-werkende werkzoekenden, goed voor een zeer lichte stijging van 0.1% in vergelijking met vorig jaar. Daarmee doet Limburg het veel beter dan het Vlaamse gemiddelde, want daar zien we dat de werkloosheid stijgt met 3,7%.