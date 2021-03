Dinsdagavond staat er een digitale gemeenteraad gepland in Bilzen. Het bestuur en gemeenteraadsleden buigen zich onder andere over een nieuwe busparking aan de Provinciale Secundaire School in Munsterbilzen. Verder staat de goedkeuring betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, het OCMW en AZ Vesalius op de rol.