Saint Laurent brengt collectie prijzige sportartikelen en zelfs slee uit

The Winter Game wordt uitgebracht door Saint Laurent Rive Droite, een van de sublabels van het Franse modehuis. Het gaat om een reeks sportartikelen die worden uitgevoerd in de zwarte kleur waar het merk bekend voor staat. Maken daar onderdeel van uit: vier skateboards, een snowboard, een slee, een paar ski’s, een basketbal, halters, yogamatjes,een tennisracket en een tennisbal en ballenhouder.

Creatief directeur Anthony Vaccarello wil je dus duidelijk aan het sporten krijgen. Al hangt daar in dit geval wel een stevig prijskaartje aan vast. Zo kosten de ski’s bijvoorbeeld 7.500 euro en de slee maakt je 3.000 euro lichter. Voor een skateboard belegd in bladgoud tel je 2.500 euro neer. Iets betaalbaarder zijn pakweg de basketbal van 395 euro en de tennisbal van 65 euro. Alles is te verkrijgen via de website van Rive Droite of in de winkel in Parijs of Los Angeles.

