Vanhaezebrouck ergert zich aan afwezigheid van VAR in kwartfinales: “Puur amateurisme”

De tv-zenders haalden eerder al hun neus op voor een live-uitzending van Eupen - AA Gent en vermits er daardoor ook onvoldoende camera’s aanwezig zullen zijn in de Oostkantons en de VAR niet over het geschikte beeldmateriaal zou beschikken, werd beslist om meteen voor alle kwartfinales in de Croky Cup de VAR te schrappen: “Je wilt toch de Croky Cup opwaarderen?” sakkert Hein Vanhaezebrouck dan ook in aanloop naar het bekerduel met de Panda’s.