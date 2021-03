Campus Max brengt drie scholen samen

De school organiseerde een originele live show die vanuit de zetel kon gevolgd worden waarin Luc Haekens (bekend van o.a. De Ideale Wereld) de presentatie op zich nam. Naast de onthulling van de naam en het logo, namen ook leerlingen, leerkrachten en directie het woord. Enkele belangrijke stakeholders van de school zoals Frans Joosten (ondernemersclub Tessenderlo-Ham), Bernard Vanheusden (UHasselt), Ben Lambrechts (PXL) en Marc Vandewalle (UCLL) vertelden over het raakvlak tussen het secundair onderwijs en hun onderneming of organisatie. Françoise Chombar (CEO van Melexis) werd gevraagd als keynote speaker en bracht enkele interessante thema’s naar boven. Wat zijn de uitdagingen waar organisaties en individuen vandaag voor staan en hoe kan het onderwijs hier een belangrijke rol in spelen? Zo zijn digitalisering en robotisering niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor het aanleren van skills zoals leren experimenteren, empathie aanwenden en goesting geven om levenslang te blijven leren. Tot slot stelt ze dat het zo belangrijk is om samen te werken over de verschillende finaliteiten heen, want in diversiteit zit een enorme kracht. Door het samenbrengen van de drie scholen wil Campus MAX hier alvast aan tegemoetkomen.Campus MAXDrie scholen met elk hun eigen verhaal, cultuur en visie gingen op zoek naar wat hen (ver)bindt en kwamen samen tot een nieuwe visie die hen zal leiden in het nieuwe verhaal. Dit verhaal schrijven ze samen onder de naam Campus MAX met als baseline “samen.leren.verbinden.”“We zijn ontzettend trots op onze nieuwe naam die verwijst naar Broeder Max. Broeder Max was een monument in Tessenderlo. Hij werd niet toevallig enkele jaren terug verkozen tot grootste Looienaar. Hij was een voorbeeld van een creatieve geest, een fijnzinnig mens en een krachtige persoonlijkheid. Broeder Max was een verbindende figuur die zich ten dienste stelde van de lokale gemeenschap in Tessenderlo. Deze rol willen we als school van de Broeders van Liefde zeker blijven waarmaken”, vertelt algemeen directeur Yvan Lemmens.“De baseline 'samen.leren.verbinden' is een doordachte keuze. Elk woord kan je afzonderlijk bekijken maar nooit los van elkaar. We zoeken telkens de verbinding, met elkaar en met het leren. Het voltallige schoolteam werkte samen aan een nieuwe visie die resulteerde in zeven kernwaarden die de school uniek maken en vooral een gezamenlijke richting geven: zien en gezien worden, samen gaan we vérder, teach by example, meer mét dan over, eerst de mens, stretchen in hoogte en breedte en samen durven groeien.” “Met de nieuwe naam willen we verleden, heden en toekomst sterk met elkaar verbinden. We benadrukken de waarden die de basis vormen voor kwaliteitsvol en zinvol leren en leven, zodat we onderwijs aanbieden waarin elke leerling, elk personeelslid en elke ouder zich goed voelt.”Campus MAX heeft 3 vestigingsplaatsen: Campus MAX Middenschool, Campus MAX College en Campus MAX STEM. Wie graag meer over de school wil weten, kan een kijkje nemen op de website www.campusmax.be.