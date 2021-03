Opgepakte ex-voorzitter Josep Bartomeu spreekt niet, is weer vrij en krijgt steun: “Te veel mensen willen Barcelona pijn doen”

Josep Maria Bartomeu, oud-voorzitter van FC Barcelona, is dinsdagochtend weer vrijgelaten. Hij werd maandag in zijn eigen huis gearresteerd.

Bartomeu maakte gebruik van zijn recht om geen verklaring af te leggen, waarna de rechter instemde met voorlopige vrijlating. Ook Jaume Masferrer, de adviseur van Bartomeu, zit niet langer vast.

De aanhouding van Bartomeu en de doorzoeking in stadion Camp Nou zouden te maken hebben met het schandaal dat bekend staat als ‘Barça-gate’. Bartomeu zou voor zo’n 1 miljoen euro een bedrijf hebben ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie de huidige selectiespelers Lionel Messi en Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Pep Guardiola. Die campagne was naar verluidt ook bedoeld om het imago van Bartomeu juist te verbeteren.

Steun

In oktober van vorig jaar stapte Bartomeu op als voorzitter. Komend weekend is de verkiezing van een nieuwe preses bij Barcelona. En de drie overgebleven kandidaten spraken hun steun uit voor hun voorganger.

“Je bent gelukkig onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, al is het zeker geen goed nieuws voor Barcelona dat hij is gearresteerd”, reageerde Joan Laporta bij AS. “Zijn manier van besturen heeft de club dan wel niet veel gebracht, maar hij is nog steeds de ex-voorzitter van Barcelona. Het blijft dus betrekkelijk onaangenaam nieuws. Sterker nog, het is schokkend om dit allemaal te vernemen.”

“Helaas willen te veel mensen Barcelona pijn doen”, zei Toni Freixa via Twitter. “We zullen dat nooit toestaan, je staat dan ook nooit alleen.” Victor Font riep op om de rangen te sluiten. “We moeten dit pijnlijke tijdperk afsluiten om zo zonder angsten en beperkingen de toekomst tegemoet te treden.”

