Olympisch beachvolleykampioen Schmidt mag na twee weken ziekenhuis eindelijk verlaten na coronabesmetting

De regerende olympische kampioen beachvolleybal Bruno Schmidt is na dertien dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De Braziliaan was er opgenomen met een coronabesmetting.

De 34-jarige Schmidt kreeg na zijn besmetting last van de longen en bracht vijf dagen door op intensieve verzorging. Al in het ziekenhuis startte hij een therapie om zijn ademhalingscapaciteiten weer op peil te brengen.

De Braziliaan zal nu verder herstellen in zijn huis in Vila Velha. Deze zomer wil hij zijn olympische titel in Tokio verdedigen aan de zijde van Evandro Gonçalves, een oud-wereldkampioen. Op de Spelen van Rio won Schmidt goud met Alison Cerutti.

“Wij hebben er vertrouwen in dat Bruno snel hersteld zal zijn en zijn terugkeer op training niet lang op zich zal laten wachten”, zegt coach Ednilson Costa. “Uiteraard wordt hij opgevolgd door de artsen van de Braziliaanse volleybond en het Braziliaans olympisch comité. Hij zal alle nodige onderzoeken en testen ondergaan met het oog op een veilige comeback. Het hele team is vol vertrouwen.”