Limburgse wandelchallenge: op zoek naar de roerdomp tussen de Zonhovense Wijers

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Zonhovense burgervader Johny De Raeve (Open Vld) gaat op pad in natuurgebied Platwijers Wijvenheide.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester De Raeve heeft een tip voor wandelaars die de Platwijers komen ontdekken: “Ik

Johny De Raeve, burgemeester van Zonhoven — © rr

kan iedereen de uitkijktoren in het bijzonder aanraden. Je krijg er een adembenemend zicht op een gigantische lappendeken van vijvers.”

Heel wat nieuwsgierige wandelaars hebben door de coronacrisis deze geslaagde match van groen en water ontdekt. “Dat is volledig terecht. De mensen leren nu echt de natuur te waarderen. Dat is nodig, want de Wijers is de thuisbasis van zeldzame dier- en plantensoorten zoals onder meer de roerdomp.”

Parkeren doen we op de ruime parking tegenover Camping Heidestrand. De route die wij volgen, is een educatieve tour. Onderweg kom je tal van infoborden tegen die je meenemen naar het heden en het verleden van de viskweek. De meeste vijvers in dit gebied zijn immers gemaakt voor die industrie.

We moeten eerst even de bruine kruisjes volgen vanaf de parking, maar al snel duiken we tussen de vijvers door naar links richting uitkijktoren. Dit gebied heet ‘Wijven’heide. Niet omdat hier veel oude wijven wonen, natuurlijk. Wij-ven bestaat uit twee woorden: wij komt van ‘wijde’ een oude naam voor teenwilg. En het ven zijn natuurlijke waterplassen in dit moerassig gebied.

Vanaf de 15 meter hoge uitkijktoren geniet je van een adembenemend uitzicht over de vijvers. Bij helder weer zie je er meer dan 100. En dan zijn er dus nog maar enkele van de meer dan 1000 in De Wijers.

De roerdomp — © Maurice Dekens

We wandelen verder over de dijken tussen de vijvers, die begroeid zijn met rietkragen. De ideale verstopplekjes voor één van de meer zeldzame dieren én de mascotte van dit gebied: de roerdomp. Met zijn bruingele verenkleed zit hij perfect gecamoufleerd tussen de rietstengels. Zien zal je hem dus waarschijnlijk niet, maar in het voorjaar zou je ‘m wel kunnen horen. Zijn roep klinkt alsof er iemand op een leeg glazen flesje blaast.

Tussen de vijvers door loopt de Roosterbeek, die ontspringt in Houthalen en via de Teut naar Wijvenheide loopt. De beek voedt de vele vijvers met water en mondt uit in de Slangbeek. We passeren de Vrankenschansweg, vernoemd naar de schans die hier vanaf 1601 stond om de dorpelingen te beschermen tegen plunderingen.

Via de Mosselweg – what’s in a name: in deze vijvers vind je namelijk zwanenmossels – duiken we opnieuw tussen de vijvers. Aan de vijver ’t Winkeltje en de Grote vijver kom je twee kijkhutten tegen. Van hieruit kan je in alle rust de watervogels bespieden zonder hen te storen. De handige foto’s in de kijkhut én de leuke spelletjes voor de allerkleinsten leren je welke vogels je hier allemaal kan zien.

(Lees verder onder de foto)

Vijvers spotten vanop de uitkijktoren, bij helder weer kan je er wel honderd zien. — © Misjel Decleer

Praktisch

Wandeling: Platwijers Wijvenheide

Startplaats? Zwanestraat 105 in Zonhoven

Lengte? 5,2 km, 7.000 stappen in 1 uur en een kwart

Signalisatie? Volg de oranje bol

Nodig? Het pad is grotendeels onverhard, stevige stapschoenen zijn aangeraden

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

Wandelroute Platwijers Wijvenheide in Zonhoven — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.