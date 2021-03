An Lemmens krijgt volle laag op Facebook na bezoek aan vaccinatiecentrum: “Ik ben veel bagger gewoon, maar dit tart alle verbeelding”

An Lemmens heeft op de sociale media een storm van kritiek over zich heen gekregen omdat ze een vaccinatiecentrum heeft bezocht om een filmpje op te nemen. Haar volgers die aangaven gevaccineerd te zijn werden zelfs met de dood bedreigd. “Ik ben gechoqueerd”, schrijft ze op Facebook.

“Vandaag al eens een kijkje gaan nemen in het vaccinatiecentrum om een informatief filmpje op te nemen. Dikke merci aan alle vrijwilligers, het is daar top geregeld! Kijk er al naar uit om mijn spuitje te krijgen”, had Lemmens op de sociale media geschreven.

Niet alleen kreeg de VTM-presentatrice bakken kritiek te slikken over dat bezoek en het informatiefilmpje dat ze met enkele gemeentes had gemaakt. Ook haar fans moesten het ontgelden. En daar is ze niet goed van.

“Wat me nog het meest shockeerde is dat mijn volgers die aangaven dat ze wilden gevaccineerd worden of dat reeds waren, bedreigd worden, dood gewenst worden, voor het vuil van de straat uitgescholden worden.”

“Ik ben voorstander van vrije meningsuiting. Maar ik tolereer absoluut geen oproepen tot haat en bedreigingen.”

Een heel weekend is Lemmens er niet goed van geweest. Ze pleit voor meer vriendschap en respect. Er is nog werk aan de winkel, besluit ze.

“Ik ga straks mijn kostbare tijd verspelen om alle haat onder de vaccinatiepost te verwijderen. Het kan zijn dat jij een respectvol bericht hebt nagelaten dat dan ook verdwijnt, maar dat komt doordat het oorspronkelijke haatbericht waarop je reageerde verwijderd is.”

Viroloog Marc Van Ranst juicht haar actie toe. “Goede beslissing, An. Op sociale media zitten spijtig genoeg een legertje toxische trollen wiens enige bedoeling het is om mensen neer te halen. Het is best om die direct te blokkeren.”