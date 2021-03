Valentino stuurt bijna volledig zwart-witte collectie de catwalk op

Valentino trok naar het Piccolo Teatro in Milaan om er de nieuwste herfst-wintercollectie voor 2021 te tonen. Creatief directeur Pierpaolo Piccioli koos voor een wel heel sober kleurenpalet waarin zwart en wit overheersten, maar op het einde ook plaats werd gemaakt voor gouden toetsen. Alsof er na al die somberheid van het voorbije jaar uiteindelijk weer zonlicht door de wolken zal barsten. Het meest opvallend waren de vele truien waaruit diamantvormige stukken waren gesneden, een verwijzing naar het werk van de Italiaanse abstracte kunstenaar Lucio Fontana die op eenzelfde manier zijn doeken aan flarden sneed. Het resultaat dat Piccioli beoogde was een sfeer van sensualiteit en romantiek, zonder in nostalgie te vervallen. Geslaagd of niet?