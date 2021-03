Chiro Harlekijn zorgt met bokmobiel voor carnavalssfeer in de straten van Vechmaal

Zaterdag maakten de leiding en freelancers met hun bokmobiel een coronaveilige rondrit langs alle straten van Vechmaal. “Vooraf hadden we in iedere brievenbus een zakje gestoken met een briefje, slingers, ballonnen en enkele snoepjes”, vertelt Tom Delcour. “We hadden bovendien aan de inwoners gevraagd om zaterdag hun huis te versieren en om aan hun voordeur te komen staan als we voorbijkomen.” De oproep had ook effect, de opgewekte carnavalsmuziek op de wagen lokte de mensen naar buiten. “Op die manier hebben we de inwoners van Vechmaal toch een beetje carnavalsgevoel kunnen bezorgen. Op onze facebookpagina hebben we ook foto’s en een filmpje gezet met uitbundige taferelen van de afgelopen jaren. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een normale Vechmaal Karnaval.”

Frank Missotten