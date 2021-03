Britney Spears deelt voor het eerst sinds lang nog eens foto met haar twee zonen

Britney Spears deelde maandag op Instagram twee foto’s met haar twee zonen Sean Preston en Jayden. In het bijschrift drukt ze uit hoe verwonderd ze is over het feit dat de twee ondertussen al zo groot geworden zijn. “Het is gek om te zien hoe snel de tijd gaat. Mijn jongens zijn al zo groot. Dat is voor gelijk welke moeder niet altijd makkelijk”, klinkt het. “Maar ik prijs mezelf gelukkig, want het zijn twee gentlemen die bijzonder lief zijn dus ik moet wel iets goed hebben gedaan.”

Het was alweer een tijdje geleden dat de zangeres nog een foto deelde met haar zonen, de vorige dateert alweer van september vorig jaar. Maar daar heeft ze blijkbaar een goede reden voor. “Ik heb al een tijdje geen foto’s van hen gedeeld omdat ze op een leeftijd gekomen zijn waarop ze hun eigen identiteit vorm willen geven en dat snap ik helemaal. Omdat ik de foto zo cool bewerkte, lieten ze me eindelijk nog eens iets posten.”

Britney Spears ziet haar kinderen sowieso niet al te vaak, want ze verloor het hoederecht over hen in 2007 nadat ze een zenuwinzinking had gekregen. Naar verluidt heeft ze momenteel maar recht op dertig procent hoederecht. Haar ex Kevin Federline heeft de andere zeventig procent in handen. De popster vecht al jarenlang voor een fifty fifty verdeling. “Ze werkt hard aan zichzelf en bij haar kinderen zijn, is het enige dat ze echt wil. Ze weet niet goed hoe ze het moet doen, maar het is haar missie om weer naar die fifty fifty te gaan”, zei een bron een paar weken geleden nog aan E! News.