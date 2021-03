Na succes ‘Château Planckaert’: De Planckaerts maken rentree op VTM

We schrijven 5 april 2003. In navolging van onverwacht kijkcijferkanon De Pfaffs lanceert VTM opnieuw een docureeks rond een bekend gezin. Maar het contrast is groot. De reeks begint met een emotioneel gesprek tussen Christa en Eddy. Ze zijn alles kwijt. De rechtbank van koophandel laat alle bedrijfjes van Eddy failliet verklaren. “Ik ben erin geluisd door mijn compagnon en de maffia”, laat hij optekenen over zijn houtzagerijen in Polen en Litouwen.

De familie gaat op een Ardeense berg wonen, verstoken van veel comfort. Elektriciteit is er niet. Geen nood; Francesco, de MacGyver onder de Planckaerts, heeft een ingenieus systeem bedacht. Hij wekt elektriciteit op door buiten een gecrashte wagen te laten draaien. De Planckaerts verbruiken in de winter 900 kilometer per dag, zo blijkt. Ondertussen blijkt de piepjonge Stephanie zwanger gemaakt door haar schoolvriendje Christopher. Vlaanderen spreekt schande, Eddy is even uit zijn lood geslagen.

VTM zit de komende maanden op rozen met de serie. Terwijl de VRT het door de coronamaatregelen moeilijk heeft om nieuwe afleveringen op te nemen van Château Planckaert in Frankrijk, liggen er in het VTM-archief liefst 112 afleveringen van de docureeks kant en klaar te wachten op uitzending.

(tove)