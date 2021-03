Carnavalsstoet in miniatuur

Normaliter trok verleden zondag de carnavalsstoet, een organisatie van de Raod ‘Van wis tot manjel’, vijf uur lang door Stokkem en zou het stadcentrum dan als het ware op zijn kop zetten. De Covid 19-pandemie stak er dit jaar een stokje voor. Maar ‘ge zijt van Stokkem, of ge zijt het niet’! Een mini-groepje liet het niet aan hun hart komen en organiseerde een rondgang, in grote lijnen het parcours van de jaarlijkse stoet volgend.

Aangezien de bedenkers de deelnemers de Coronarichtlijnen op het hart gedrukt hadden verliep de ‘stoet’ coronaproof.In bubbels van vier personen, ruim gescheiden van het volgende viertal, begroetten ze de toeschouwers die erg sympathiek de carnavallisten toejuichten.Het was niet de bedoeling, zo vernamen we, om een massa volk op de been te brengen, maar eerder om de sfeer levendig te houden. Daarin zijn ze, zelfs zonder bier, erg goed geslaagd.Carnaval is zo onafscheidelijk met Stokkem verbonden als een dooier met het ei, merkte een toeschouwer op.Prins Raf (Bouduin) deelde tjidens de rondgang zakjes snoep uit aan de kinderen. Na afloop hield de prins een toespraak op de pui van het stadhuis en dankte de aanwezige bubbels.De grootste slachtoffers van de afwezigheid van grote stoeten zijn zonder twijfel de karamellenrapers. Geen confetti, noch vertrappelde snoep ontsierden de straten na afloop. De organisatie hoopt volgend jaar weer groots uit te pakken.