Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Eén kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem. Om dat probleem onder de aandacht te brengen organiseerde campus de helix de week tegen pesten. Met een uitgebreide PowerPointpresentatie werd in de klas aandacht besteed aan pesten.

Iedere dag van de week verscheen op de sociale media en op het scherm bij de ingang van de campus een quote om onder de aandacht te brengen hoe je positief moet staan tegenover anderen. Met een PowerPointpresentatie werd onder andere het verschil tussen pesten en plagen duidelijk gemaakt. Alle leerlingen mochten er in een klasgesprek hun mening over geven. Het was natuurlijk de bedoeling om aan te tonen dat pesten absoluut niet kan. Op het schooldomein waren QR-codes aangebracht. Door deze te scannen kwam men telkens bij een affiche van de campagne tegen pesten uit. Op iedere affiche stond een extra woord. Met de woorden kon de slogan 'Campus de helix komt op tegen pesten, jij toch ook' worden gevormd. De klassen 1AVSTa, 1AVSTb en 1Avb stuurden als snelste de slogan door en voor hen was er op het einde van de week een verrassing weggelegd.