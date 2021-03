Wondere Wereld zet de bibliotheek in de bloemetjes

Met een zelfgemaakte bos bloemen vol complimenten trokken de leerlingen van Freinetschool Wondere Wereld te voet naar de bibliotheek. Het is namelijk dankzij hen dat wij dagelijks kunnen lezen in al die interessante, grappige en leerrijke boeken en tijdschriften. De komende weken gaat de hele school aan de slag rond het thema van de jeugdboekenmaand 'Lezen is een feest'. De leerkrachten hebben nog heel wat leuks in petto voor de kinderen. De aftrap is alvast gegeven.