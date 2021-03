Basisschool Don Bosco Gerdingen zet de boeken letterlijk buiten

Lezen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Basisschool Don Bosco in Gerdingen heeft altijd inspanningen gedaan om dat te promoten, onder meer via leesouders en -grootouders. Nu was het tijd voor iets nieuws: een buitenbieb.

Gezien de tijdsomstandigheden was er nood aan nieuwe oplossingen. De ouderraad kwam daarom met het idee van een buitenbieb. Op de speelplaats staat vanaf nu een mooie boekenkast, vol met prentenboeken, strips, leesboeken en AVI-boekjes. Die kwamen van tientallen vrijwillige schenkers na een oproep in Duizendpoot.

Omdat een gewone boekenkast niet van regen houdt, kwam er een speciaal, weerbestendig exemplaar. Dat werd op maat gemaakt door Miet Gysen, 'make' van Tuur (5de leerjaar), Tijl (3de leerjaar) en Staf (1ste kleuterklas). Arne, leerling van het zesde leerjaar, heeft alle boeken voorzien van een duidelijk kleurenlabel. Zo werd het helemaal een initiatief voor en door de school. Voortaan kunnen kleuters en leerlingen tijdens de pauzes gezellig zitten lezen in de buitenklas op de speelplaats.

Leesmarathon

De plaatsing van de buitenbieb is meteen een mooi begin van de Jeugdboekenmaand. Bovendien is dit ook de aftrap van de lees- en voorleesmarathon, die de school in maart organiseert. Die is volledig ten voordele van het weeshuis Osjosma in Haïti. Dat is het levenswerk van Frans Vandueren, dat al vele jaren lang ondersteund wordt door de school.

“Gewoonlijk organiseert de school in oktober een herfstmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Osjosma”, vertelt directeur Jos Everts. “Maar door de coronamaatregelen kon die dit jaar niet plaatsvinden. Toch vinden we het belangrijk om juist nu, in deze tijd, het weeshuis te blijven steunen. Dat doen we door kinderen te motiveren om te lezen en zich daarvoor per boek te laten sponsoren. De opbrengst hiervan gaat dan naar het weeshuis.” Zo kunnen de leerlingen van Gerdingen lezen en voorlezen, voor zichzelf, voor andere kinderen, maar ook voor kinderen die meer dan 7.000 kilometer verder wonen.

Meer weten? Neem dan zeker eens een kijkje op de gloednieuwe website www.donbosco-gerdingen.be