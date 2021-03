Ellemieke Vermolen deelt emotionele foto: “Weet dat de pijn soms minder wordt, en het gemis groter”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Je was helemaal af, zo gaaf zo mooi. Alles erop en eraan”, zo begint Ellemieke Vermolen haar post op Instagram. “Tien vingertjes en tien teentjes..... ik heb ze geteld zoals elke mama dat doet. Het enige verschil was dat je stil was...... geen gehuil en geen ontmoeting in elkaars ogen. Vandaag is jouw dag “Joshadag” zo noemen we het hier, de kinderen mogen kiezen wat ze willen doen vandaag. Ieder jaar is dat anders, alles mag en is oké. Vandaag zou je 4 jaar zijn geworden. Al 4 jaar zonder jou....... maar altijd bij ons, voor altijd in ons.”

Ook alle ouders die een gelijkaardig drama moeten verwerken, steekt de Nederlandse een hart onder de riem.

“Voor alle mama’s die dit ook hebben meegemaakt. Weet dat de pijn minder wordt en het gemis soms groter..... Zoals de zee, soms wild, soms kalm, eb en vloed. Laat het komen. Wees krachtig en lief voor jezelf, maar vooral trots op wie je nu bent! Ik voel jullie....”

Ook gisteren antwoordde ze heel open op een vraag van een volger op Instagram Stories. Hoe het nu met haar ging, na de breuk met Sergio? Met gemengde gevoelens, zo vertelt ze. “Een scheiding is niet gemakkelijk, maar ondanks al het verdriet word ik er sterker van. Ik geloof dat bepaalde dingen moeten gaan zoals ze moeten gaan. Loslaten en vertrouwen hebben.”

Vermolen en The Jane-kok Sergio Herman gingen na een relatie van twaalf jaar uit elkaar. Ze hebben samen drie zoontjes Noah (12), Zenna (10) en Josha (+). In maart 2017 stierf Josha, vlak voor de geboorte.