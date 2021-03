KRC Genk Ladies beëindigt (vroeger dan verwacht) samenwerking met Aline Zeler

KRC Genk Ladies heeft de samenwerking met Belgisch recordinternational Aline Zeler (37) in onderling overleg stopgezet. De verdedigster kwam in september 2020 terug op haar in 2019 genomen beslissing om te stoppen met voetballen en trok haar voetbalschoenen weer aan bij de Limburgse club. Vroeger dan verwacht komt er nu een einde aan dat avontuur.