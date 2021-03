Emma Bale tot tranen bewogen door Willy Sommers in ‘Liefde voor muziek’

Willy Sommers en dochter Annemie in duet in ‘Liefde voor muziek’.

Hij had al aangekondigd dat het een emotioneel moment zou worden. In Liefde voor muziek zong Willy Sommers voor het eerst een duet met Annemie, de dochter waar hij achttien jaar lang geen contact mee had. Met hun versie van Emma Bales All I want wisten ze alle artiesten te ontroeren, niet in het minst Emma Bale zelf. Ook zij heeft enkele lastige jaren met haar vader achter de rug.

Ze had het kunnen zien aankomen, Emma Bale. Voor het tijd was om te gaan luisteren naar wat haar collega’s met haar liedjes hadden gedaan, bakte ze samen met Willy Sommers een carrot cake. Om hem iets bij te leren. “Want ik ben niet echt een keukenprins”, gaf Sommers toe.

Dat het klikt tussen de twee artiesten, is al sinds de eerste aflevering duidelijk. In de keuken vertelden ze elkaar openhartig over de moeilijke momenten die ze beiden hebben gekend. “Ik heb niet de makkelijkste jeugd gehad”, vertelt Emma. “Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was en het was een vechtscheiding. “Ik herinner mij bijna enkel een mama en een papa die voortdurend naar elkaar schreeuwden, terwijl mijn zus en ik elkaars hand vasthielden. Als kind wou ik één thuis hebben en ben ik uiteindelijk bij mijn mama blijven wonen. Ik heb mijn papa zes jaar niet gezien.”

Ook Sommers had tijdens haar eerste achttien verjaardagen geen contact met zijn dochter Annemie. “Een relatie met haar mama was geen optie dus we hebben ervoor gekozen dat ik de financiële kant voor mijn rekening zou nemen en zij de opvoeding. Toen we elkaar ontmoetten op de Grote Markt in Brussel, daverde ze van de zenuwen.”

Als een vader

Intussen zijn beide relaties hersteld. Zowel Sommers als Bale willen enkel vooruitkijken en de verloren tijd inhalen. Om dat nog ’s extra te onderstrepen, sloot Sommers de uitzending af met een cover van All I want, het nummer waarmee Bale destijds doorbrak. In zijn versie werd het het zachte, door piano gedreven Nog zoveel mooier. Hij haalde er zelfs zijn dochter Annemie bij en zong zo voor de allereerste keer met haar een duet.

Het zorgde voor tranen bij Bale en, na afloop, ook bij Sommers. “Ik weet wat dit voor jou betekent”, klonk het bij Bale. “Ongelofelijk mooi.” Jelle Cleymans merkte op: “Ik zag je niet alleen staan als een artiest, maar ook als een vader.”

Diezelfde Jelle Cleymans had, samen met kompaan Jonas Van Geel, de avond afgetrapt met een funky versie van Greedy. Het duo maakte er Gulzig van, een nummer waarin jaren 70-synthesizers en trompetten niet werden geschuwd. Ook Ronny Mosuse haalde Emma Bale naar het Nederlands, met zijn versie van Mind games. Web van verleiding heette die, een zwoele tango die soms wat deed denken aan het Nederlandstalige werk van z’n oude makker Bart Peeters.

En nu gaan we zuipen

Geike Arnaert bleef met haar versie van Curaçao in het Engels. Die deed bij momenten zelfs aan een James Bondnummer denken.“Weeral zo mysterieus”, zei Bert Ostyn na afloop. De frontman van Absynthe Minded keerde in deze aflevering ook terug naar zijn eigen straatje. Nadat hij zich de voorbije weken aan Nederlandse covers waagde, maakte hij van Worth it een knappe rock ballad in het Engels. Hij was zichtbaar in z’n element en het publiek ook.

Tourist LeMC koos voor Run en veranderde dat in het rustige Kom naar het water. “Als ik mij nog eens triestig voel, dan weet ik waar naar te luisteren”, klonk het bij Emma. “Dat was eventjes een bezinningsmomentje.”

Na de emotionele passage van Willy Sommers sloot Bale de avond zelf af met een feestje. Ze bracht The time is now van Moloko en kreeg daarmee de hele bende aan het dansen.“Het was een prachtige avond. En nu gaan we zuipen!”