Voor het Tongerse assisenhof wordt dit gerechtelijk jaar slechts één zaak bepleit: de moord op een 30-jarige kapster in de Hasseltse Banneuxwijk in juni 2018. Of die zaak coronaproof in de assisenzaal kan worden behandeld, is nog de vraag. Voor de samenstelling van de jury wordt gedacht aan het auditorium van het Gallo-Romeins Museum.