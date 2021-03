Er liggen twee voorstellen op tafel om het aantal inentingen in de vaccinatiecentra te verhogen. — © KH

Hasselt

Er moét meer vaart komen in onze vaccinatiecampagne, zeker nu er mogelijk een derde golf op ons afstormt. Vanavond wordt beslist of de tweede dosis Pfizer wordt uitgesteld en of AstraZeneca toch aan +55-jarigen wordt gegeven.