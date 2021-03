Het viaduct over de Maasvallei in Boorsem wordt vanaf mei tot op het gewapende beton ontmanteld. — © Karel Hemerijckx

Maasmechelen

Wegen en Verkeer voert dit jaar op de Limburgse autosnelwegen maar één groot werk uit: de renovatie van de brug over de Maasvallei in Boorsem. Maar Limburgse pendelaars naar Leuven of Antwerpen zullen nog meer werven passeren.