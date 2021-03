Duur puntenverlies voor Real Madrid ondanks late gelijkmaker thuis tegen Real Sociedad

Dankzij een treffer net voor affluiten van invaller Vinicius sleepte Real Madrid alsnog een punt uit de brand thuis tegen Real Sociedad. Met het gelijke spel doen zowel Madrid als Sociedad geen goede zaak in respectievelijk de strijd om de titel en een plaats in de Champions League.

Door de winst van Atletico Madrid zondag wist Real wat het te doen stond: zelf winnen. De ploeg van Zinedine Zidane begon het best aan de wedstrijd maar Mariano kopte van dichtbij tegen de onderkant van de deklat terwijl in de herneming Ascencio nipt naast knalde. Een pegel van Casemiro vloog even later nipt naast. Kortom, Madrileens overwicht zonder dat de titelverdediger daar goed voor moest spelen. Real Sociedad, met Adnan Januzaj negentig minuten op de bank, kwam er in de eerste helft niet of nauwelijks aan te pas.

Ander spelbeeld

Na de pauze kantelde de wedstrijd. De bezoekers uit San Sebastian claimden het balbezit en werden plots ook gevaarlijk. En dat leidde al snel tot een treffer. Monreal schilderde de bal op het hoofd van Portu tegen wiens kopbal Thibaut Courtois geen schijn van een kans had. De Madrilenen zakten helemaal in en hadden geluk toen man-in-vorm Isak een teen te kort kwam om de tweede bezoekende treffer tegen de netten te duwen.

Portu scoorde 0-1 voor Real Sociedad. — © EPA-EFE

Zidane greep in en wisselde zijn volledige voorhoede. Het gemis van Karim Benzema en Sergio Ramos liet zich echter voelen en Real leek geen voet meer aan de grond te krijgen. Tot in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Real ging nadrukkelijker op zoek en een gestroomlijnde aanval van invallers Valverde en Vinicius liet deze tweede de gelijkmaker scoren. Real rook meer maar bleef uiteindelijk toch steken op een gelijkspel. Met vijf punten achterstand op stadsgenoot Atletico, dat bovendien een wedstrijd minder speelde, weet Real wat het volgende week zondag moet doen: winnen op het veld van Atletico.(gvdl)