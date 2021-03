Hasselt

Bijna 14 procent van de rusthuismedewerkers in Limburg, 1.363 mensen in totaal, heeft zich niet laten vaccineren. Limburg scoort daarmee slechter dan het Vlaamse gemiddelde van 12,6 procent. Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro pleit voor een “verplichte vaccinatie in de zorg”.