Stop met zeuren: Hasselt is en blijft een fantastische stad

Hasselt

De Hasselaar is het beu dat veel stadsgenoten zeuren over wegenwerken en leegstand, zwerfvuil of parkeerproblemen. De provinciehoofdplaats is en blijft een fantastische stad. Een handelaar in hartje Hasselt huivert van het gezaag op de sociale media. Klagen helpt niet, laten we eens benadrukken hoe heerlijk Hasselt is, zegt ze. En de Hasselaar beaamt. Corona doet ons al genoeg jammeren, we moeten de veerkracht vinden om positief te zijn.