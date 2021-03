Frankrijk gaat AstraZeneca-vaccin ook gebruiken voor 65- tot 75-jarige risicopatiënten

“Vanaf nu kunnen mensen van vijftig jaar en ouder, met inbegrip van de 65-75-jarigen, die lijden van “wat men noemt comorbiteiten, kwetsbaarheden”, zich laten inenten met AstraZeneca”, bij hun “behandelende arts”, “in het ziekenhuis dat hen opvolgt” en “binnen enkele dagen in de apotheek”, zei de bewindsman op televisiezender France 2. “Voor mensen van 75 en ouder zal het nog steeds Pfizer of Moderna” zijn dat “in vaccinatiecentra” wordt geprikt.

Van de verruiming kunnen potentieel ongeveer 2,5 miljoen mensen profiteren.

Aanvankelijk had de Franse regering AstraZeneca voorbehouden aan iedereen die in de zorgzegsector werkt, ook voor wie jonger dan 50 jaar is, en voor twee miljoen mensen die 50 tot 64 jaar oud zijn en te lijden hebben onder een comorbiditeit zoals diabetes, hoge bloeddruk en antecedenten van kanker. Sinds donderdag konden ze bij de huisarts een injectie krijgen.

De Hoge Gezondheidsautoriteit vindt nu volgens Véran dat alle in Frankrijk beschikbare vaccins (AstraZeneca, Pfizer en Moderna) een “opmerkelijke effectiviteit” hebben. Voorheen was aanbevolen het AstraZeneca uit voorzorg enkel voor volwassenen onder de 65 jaar voor te bestemmen.