Man ziet vreemd dier vanuit keukenraam: “Het jaagt op iets”

De inwoners van Wales zijn in de ban van enkele grote, zware roofdieren die het platteland onveilig maken. Al enkele maanden ziet men de grote katten opduiken zoals in bovenstaande video die deze week werd gemaakt. Jonathan Terry (30) zag iets vanuit zijn ooghoek en legde het roofdier op camera vast. Er wordt vermoed dat de vreemde dieren poema’s zijn die gedijen in de bergachtige streek en leven van schapen.

In november meldde een landbouwer in Wales dat een “grote kat” tien van zijn schapen te grazen had genomen. Enkele maanden later zagen wandelaars een groot roofdier ter grootte van een labrador. Volgens Jonathan Terry was het dier dat hij filmde in het veld bij zijn huis zeker groter dan een schaap.”Het zag eruit alsof het op iets aan het jagen was”, klinkt het in de Britse media.

Volgens experts is het heel goed mogelijk dat de roofdieren poema’s zijn. De dieren overleven in het wild sinds 1976, toen het Verenigd Koninkrijk het houden van roofdieren illegaal maakte in het land. ‘Mensen lieten hun wilde dieren vrij in het platteland”, aldus Frank Tunbridge die al veertig jaar dergelijke waarnemingen onderzoekt. “Volgens mij gedijen de dieren hier en planten ze zich voort. Omdat er in Wales geen herten zijn, jagen ze op schapen.”

De poema’s zouden niet gevaarlijk zijn voor mensen, hoewel ze vaker in stedelijke gebieden worden gezien. “Dat komt waarschijnlijk door de uitgestorven straten door de coronamaatregelen”, klinkt het nog. Maar omdat er nu meer oproepen van waarnemingen binnenlopen, gaat de overheid van Wales een onderzoek naar de grote katten voeren en bekijken wat hun impact op de veeteelt is.

(pjv)

bekijk ook

Man vindt bizar beest maar begraaft het in de tuin zodra hij ontdekt wat het is.

Vrouw ontdekt “mysterieus wezen”.