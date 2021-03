IJverige Brüls en geen Teixeira: vier conclusies na de schamele 1 op 12 van STVV

1A

De verrassing is wat uit het stramien van Peter Maes bij STVV. Voor de belangrijke uitmatchen tegen Charleroi en Waasland-Beveren zal de Truiense coach moeten sleutelen aan zijn basis. Sowieso, want Jorge Teixeira wacht een schorsing. Maar ook elders in de ploeg is verandering van spijs nodig. Vier conclusies na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Eupen, die STVV met een schamele 1 op 12 achterlaat.