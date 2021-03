Marc Noppen: “Woon-zorgcentra waar helft personeel zich niet laat vaccineren? Ronduit misdadig!”

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, is voorstander van de verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. “We maken het onszelf veel te moeilijk. Het vaccin tegen hepatitis B is al verplicht, en geen haan die daarnaar kraait”, klonk het in ‘De Afspraak’.

Noppen heeft naar eigen zeggen weet van twee Brusselse woon-zorgcentra waar tot op heden minder dan 40 procent van het personeel zich heeft laten vaccineren. “Wel, ik vind dat gewoon misdadig.” Hij onderscheidt twee groepen vaccinweigeraars: “Eén groep heeft gewoon niet genoeg kennis over vaccins, en stelt zich de vraag of dat wel veilig is en of er geen nevenwerkingen zijn. Die groep kan je met goeie informatie overtuigen, en dat gebeurt ook. Gelukkig is dat de overgrote meerderheid.”

Een tweede groep noemt Noppen ‘de magische denkers’. “Dat is een significante groep die die geloven in allerlei bizarre complottheorieën, en die rationele argumenten gewoonweg niet aanvaardt.” Volgens Noppen is de verwantschap van de publieke opinie in Franstalig België met die in Frankrijk daar niet vreemd aan. “Frankrijk is het land met de laagste vaccinatiebereidheid in de hele EU, lager dan 40 procent onder de hele bevolking! En in Franstalig België is men heel gericht op de Franse media, waar men nogal graag vreemde goeroes aan het woord laat. Daar wordt continu gedebatteerd alsof dit een kwestie van opinie is, maar het gaat om feiten. Dat is ronduit onrustwekkend.”

Verplichte vaccinatie?

Noppen is dan ook voorstander van een verplichting om zich te laten vaccineren voor zorgpersoneel. “Momenteel staat de wet ons niet toe om dat te doen. We kunnen ongevaccineerd personeel enkel ‘onttrekken aan zorg van de patiënt’. Maar dat kan natuurlijk enkel als slechts enkele tientallen zorgverleners weigeren. Als de helft van je personeel dat doet, kan dat natuurlijk niet. Laat het ons daarom simpel houden, en vaccinatie voor zorgpersoneel verplichten. We doen dat al voor hepatitis B, en geen haan die daarnaar kraait.”

Moeten we zelfs niet overwegen om vaccinatie verplicht te maken voor de hele bevolking? “We zijn nu een jaar ver in deze pandemie. In ons land zijn ongeveer 22.000 mensen overleden aan Covid-19. Dat is het equivalent van één Boeing die neerstort om de twee dagen. Denkt u dat er nog gevlogen zou worden als dat het geval zou zijn? Terwijl we een middel hebben dat effectief is, dat veilig is, en dat min of meer ter beschikking is. Dan stel ik mij de vraag of we het onszelf niet te moeilijk maken?”