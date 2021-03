De ombouw van de gascentrale in Maasbracht tot kerncentrale staat op het verlanglijstje van regeringspartij VVD. — © Raymond Lemmens

Maasbracht/Kinrooi

Krijgen de Noord-Limburgers of Maaslanders binnenkort een kerncentrale in hun achtertuin? In Nederland pleit regeringspartij VVD voor tien nieuwe kerncentrales.